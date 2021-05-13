Экс-генерал ФСБ заявил, что Росгвардия не повысит безопасность школ

Росгвардия не сможет повысить безопасность учебных заведений. По словам генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, ведомства дороже ЧОП, а на места посадят тех, кто не нужен на службе.

«Кого посадит та же самая Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен. У ведомства нет такого количества людей, которые могли бы этим заниматься», — сказал РИА «Новости» Михайлов

Генерал-майор ФСБ в отставке отметил, что росгвардейцы не смогут охранять образовательные учреждения с оружием, поэтому не будут более эффективны, чем частные охранные предприятия.

Однако ГОСТ позволяет на постах охраны в школах и детских садах использовать оружие.

По мнению Михайлова, нужно бороться с «черным рынком» оружия, который несет больше проблем, чем легальный оборот.

«Проблема в нелегальном оружии, которое в свободном обороте находится, только оно нигде не зарегистрировано, не имеет номеров и его невозможно идентифицировать, если его нет в картотеке», — отметил Михайлов.

Владельца оружия, который приобрел его легальное, всегда можно отследить, сведения о нем хранятся в картотеке МВД.