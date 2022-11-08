Экс-генерал ФСБ призвал усилить контрразведку из-за активизации диверсантов | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:31 Экс-генерал ФСБ призвал усилить контрразведку из-за активизации диверсантов Экс-генерал ФСБ Михайлов: контрразведку в России нужно переводить на усиленный режим РИА «Новости»

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Контрразведку в России следует перевести на усиленный режим, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Эксперт выразил обеспокоенность из-за деятельности диверсантов в тылу подразделений ВС РФ.

По мнению Михайлова, по мере эскалации напряженности ситуация будет меняться не в лучшую сторону, поэтому следует принимать превентивные меры. Специалист отметил, что в последнее время шли разговоры о том, чтобы создать аналога СМЕРШ (управление советской военной контрразведки) в зоне боевых действий.

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«Нам нужно ужесточать контрразведывательный режим на территории России. Многие группы пересекли линию фронта, вошли в наш тыл и оказались в мертвой зоне. В тылу непонятно что может происходить», — предупредил Михайлов.

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Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области девяти диверсантов, которые готовили теракты против сотрудников военно-гражданской администрации региона.

Михайлов отметил, что в последнее время новости о задержании диверсантов приходят достаточно часто. Он не исключил, что преступники могут попытаться склонить на свою сторону россиян из маргинальной части населения.