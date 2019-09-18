Экс-генерал ФСБ назвал Сноудена бесполезным для контрразведки

Адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Эдварда Сноудена по прилету в Россию пыталась завербовать ФСБ. Член совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов назвал подобные заявления ерундой и объяснил «360», почему силовикам Сноуден был не нужен.

«Когда приехал Сноуден, думаю, наши ребята его внимательно посмотрели. И они поняли, что толку от него как от козла молока», — заметил генерал-майор ФСБ в запасе.

Кучерена подтвердил попытку российских спецслужб завербовать Сноудена Подробнее

Американец, добавил Михайлов, сразу же отдал все имевшиеся у него данные. Однако к сведениям, действительно представлявшим какой-либо интерес, доступа у Сноудена уже не было.

«Сноуден ничего толкового не привез. Он был интересен общественности, которая „с удивлением“ узнала, что АНБ контролирует почти все и всех. Мы это знали и без него. Более того, мы знали больше, чем он. Вся информация, которую он привез, носила исключительно старый характер, не представляющий никакого оперативного интереса», — сказал бывший разведчик.

Вербуют тех людей, кто находится в тени Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в запасе.

По его словам, никаких предложений от российской контрразведки Сноудену не поступало. Иначе бы ситуация развивалась совсем иначе.

«Если бы такое предложение от нашей контрразведки было, и он отказался, то его бы вышвырнули из России через 15 минут. Со спецслужбами российскими шутить не надо. <…> Какое сотрудничество с контразведкой может быть, если он спалившийся в полный рост», — заключил Александр Михайлов.

Эдвард Сноуден выпустил в свет книгу «Постоянная запись: моя история». Автобиографию экс-сотрудника ЦРУ презентовали в Берлине 16 сентября. В ней американец рассказал о переломном моменте в своей жизни — решении обнародовать данные о слежке спецслужб США за людьми по всему миру.