Экс-гендиректор «Победы» возглавил сеть супермаркетов «Перекресток»

Бывший гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети супермаркетов «Перекресток». Об этом сообщила X5 Group.

«Андрей Калмыков назначен генеральным директором торговой сети „Перекресток“. У Андрея более чем 25-летний опыт управления крупными компаниями, включая авиакомпанию „Победа“», — отмечается в сообщении.

Новый генеральный директор сети супермаркетов «Перекресток» заявил, что счастлив присоединиться к команде Х5. Он напомнил, что «Перекресток» был первым супермаркетом в России и вырос в крупнейшую сеть в своем сегменте.

«Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции „Перекрестка“. Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — прокомментировал назначение главный исполнительный директор Х5 Group Игорь Шехтерман.

Он поблагодарил директора по стратегическому маркетингу Владимира Садовина за то, что он поддерживал управление сетью в течение нескольких месяцев.