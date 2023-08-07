Общество 07 августа 2023, 15:59 Экс-футболист ЦСКА и «Локомотива» отправился в зону СВО Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» Соломатин поехал защищать Артемовск YouTube

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В околофутбольный батальон Española вступил бывший игрок столичных ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин. Спортсмен заявил, что сейчас находится под Артемовском. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо футболу и русскому фанатизму за это <…> Один за всех и все за одного!» — отметил Соломатин.

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Он добавил, что бойцам ВС России необходима поддержка. По его словам, «надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь».

Андрей Соломатин родился 9 сентября 1975 года в Москве. Он играл на позиции защитника, выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Локомотив» и другие клубы. В составе армейцев стал чемпионом России в 2003 году. За сборную страны провел 13 матчей, участвовал в чемпионате мира — 2002.

Звезды отечественного футбола провели товарищеские матчи с детьми бойцов СВО. Игры состоялись в Подольске, Раменском и Бронницах. Депутат Мособлдумы Олег Жлобов рассказал, что дети смогли взять автографы у легенд российского спорта и сфотографироваться с ними.