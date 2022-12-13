Общество 13 декабря 2022, 14:51 Экс-футболист сборной России Соломатин побывал с гуманитарной миссией в Донбассе

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Бывший игрок сборной России, ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин побывал в Донбассе с гуманитарной миссией. Об этом написал «Ридус».

В разговоре с журналистами футболист обратился к своим коллегам, призвав их объединиться и поддержать военных.

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«Сейчас надо не бояться, а выражать свою поддержку. И сейчас не только футболисты, но и все люди в нашей стране должны объединиться. И любыми способами помогать и поддерживать ребят», — отметил Соломатин.

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По его словам, каждый гражданин должен вносить свою лепту в общую победу.

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