Экс-футболист предположил, почему Аргентина лишилась права проведения Кубка Америки

Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки по футболу. На решение Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) повлияла эпидемическая обстановка. Но Кубок все равно проведут — в закрытом или открытом для зрителей формате. Об этом рассказал бывший футболист ЦСКА, футбольный эксперт Дмитрий Галямин.

«Все зависит от ковидной обстановки. Сложно сказать. Думаю, что Южноамериканская конфедерация футбола лучше знает ситуацию. Нам трудно что-то здесь комментировать. Проводить будут, просто выберут страну. Если не смогут просто провести при зрителях, то выберут страну и формат закрытый. Будет проводиться на территории Южной Америки, это понятно», — рассказал собеседник «360».

Перенос Кубка Америки из Аргентины за две недели до начала соревнований связан с плохой ситуацией с коронавирусом в регионе. До этого права проведения турнира лишили Колумбию. В пресс-службе КОНМЕБОЛ сообщили, что страна, где будет проводиться турнир, будет названа в ближайшее время. Впервые с с 1983 Кубок Америки планировалось провести в двух странах. Последним победителем турнира является сборная Бразилии.