Экс-эскортница с двумя вагинами назвала плюс особенности ее организма. Она отделяла работу от личной жизни

Бывшая эскортница утверждает, что наличие двух вагин помогло ей отделить работу от личной жизни. Эвелин Миллер обнаружила, что у нее редкое заболевание, когда ей было всего 20 лет.

Это означает, что у нее одновременно два менструального цикла, и ей необходимо носить два тампона. И, несмотря на то, что ей сказали, что у нее могут быть проблемы с зачатием, сейчас она на шестом месяце беременности, поделился «Sun».

Эвелин, которой на данный момент 30 лет, сказала, что она нашла у себя два набора репродуктивных органов. Она проработала восемь лет в качестве эскортницы и сказала, что это оставило ее клиентов довольными.

Один из них был гинекологом, который однажды превратил их секс в медицинский осмотр, в то время как другой спросил, не была ли это неудачная смена пола.

Владелец вебкам-студии утверждает, что ее особенность вызвала много интриг и увеличила количество подписчиков на ее канале OnlyFans на 1700.

Эвелин заявила, что для нее наличие двух вагин было вполне нормальной ситуацией, и она никогда не думала, что это так интригует, однако по реакции других она все-таки поняла, что ее особенности не оставляют равнодушным.

«Думаю, не многие люди могут сказать, что они используют одно влагалище для работы, а другое — для личной жизни», подытожила она.