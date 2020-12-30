Экс-епископ РПЦ лишился сана за блуд и пьянство
Накануне Священный Синод на судебном заседании принял решение лишить сана бывшего епископа Флавиана (Митрофанова) за блуд, пьянство и нарушение указаний патриарха и Священного Синода. Об этом сообщил «Царьград».
«Дни.ру» напомнили, что Флавиан подал прошение об уходе на покой еще в марте. Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии был определен ему в качестве места пребывания.
Позднее выяснилось, что он покидал монастырь под различными предлогами. Отмечается, что его заподозрили в присвоении пожертвований прихожан и лишили права ношения мантии, архиерейских одежд и панагии.