Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда

Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению. Ранее он проклял всех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса.

В результате разбирательство перенесли на 26 июня. Об этом сказано на сайте Екатеринбургской епархии.

Поскольку схиигумен Сергий, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание епархиального церковного суда, не ответив на вопросы по существу, провести следующее заседание 26 июня сего года

Планировалось, что заседание состоится 15 июня, но из-за поступка схиигумена его пришлось отложить на более поздний срок. В Епархальном суде выразили надежду, что к тому времени обвиняемый сможет подготовиться к искреннему разговору, "пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится».

Ранее в сети появилось два ролика, на каждом из которых выступает схиигумен Сергий. В одном из них он называет пандемию коронавируса мифом и проклинает тех, кто начал закрывать из-за нее храмы.Во втором ролике он призывает открывать церкви и рассказывает об угрозе чипирования, которое якобы проводят — он уверен, что для многих людей оно окажется смертельным.

После этих высказываний Екатеринбургская епархия запретила Сергия в священнослужении и лишила права носить наперсный крест. Решать вопрос о его деятельности должен церковный суд.

Однако в его словах обнаружили и нарушение административного закона страны. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области обвиняет его в распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. За нарушение этой статьи Сергию грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Суд в Верхней Пышме должен рассмотреть это дело 23 июня.