Экс-директора фабрики «Меньшевик» Аверьянова оправдали за убийство

Мосгорсуд оправдал бывшего хозяина и генерального директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова. Мужчину обвиняли в убийстве охранника. Сначала подозреваемого оправдали присяжные, а теперь и судья.

Следственный комитет считал, что Аверьянов виновен в убийстве и других преступлениях. Сам обвиняемый и его юристы имели другую правовую позицию: они утверждали, что Аверьянов защищался от рейдерского захвата.

Конфликт на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве случился 27 декабря 2017 года. Аверьянов, который к этому моменту потерял фабрику, отказался покидать свой бывший кабинет. Завязалась сначала словесная перепалка экс-директора с наседавшим на него охранником, а потом и рукопашная. В ходе потасовки Аверьянов произвел, как утверждают его адвокаты, случайный выстрел из карабина «Сайга» и убил наседавшего на него охранника.

Присяжные рассмотрели запутанное и неоднозначное дело 28 января. По мнению людей из народа, которых и берут в присяжные, Аверьянов невиновен, он защищался. Мнение присяжных Мосгорсуд подтвердил 10 февраля. Решение суда: Аверьянов невиновен.