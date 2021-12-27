Экс-директор и воспитатели детсада в Барнауле отделались условными сроками за истязания детей

Суд признал виновными фигурантов дела об избиении детей в частном детском саду Happy Baby в Барнауле. Бывшего директора учреждения Елену Воротникову приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Еще четверо воспитателей получили от трех до пяти лет условно. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Алтайскому краю.

По данным следствия, подсудимые почти год жестоко обращались со своими воспитанниками. Провинившихся детей толкали и избивали руками и различными предметами. Также их по одному закрывали в темных помещениях — якобы «в целях воспитания». Раскрылось это, когда один из родителей случайно пришел в детский сад раньше положенного времени. Над его собственным ребенком начали издеваться прямо на его глазах.

Родители подали заявление в полицию. Позже следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили: насилие в над детьми в Happy Baby происходило на постоянной основе. По данным СК, всего пострадали 14 воспитанников в возрасте от двух до шести лет. Было возбуждено уголовное дело.

«Это было известно Воротниковой, однако никаких мер по устранению нарушений руководителем учреждения не предпринималось», — отметили в Следственном комитете.

По словам родителей, у пострадавших детей начались серьезные психологические проблемы. Они замыкались в себе и не хотели рассказывать о том, как вели себя их воспитатели. Одного ребенка пришлось водить к психологу, который диагностировал у него тяжелый посттравматический синдром.

Воротникову и ее подчиненных признали виновными по двум статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником». Несмотря на неоспоримые доказательства — показания свидетеля и видеоматериалы, — все осужденные свою вину по-прежнему отрицают.