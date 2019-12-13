Экс-девушку футболиста «Ливерпуля» обвинили в поддержке терроризма

Предполагается, что Амаани Нур сделала пожертвование размере 34 фунтов. Это около трех тысяч рублей. Обвинение заявило, что деньги могли предназначаться для террористических целей.

Девушка пояснила, что не знала о деятельности организации. По словам Амаани Нур, она считала, что перечислила средства для покупки продуктов питания для женщин и детей в Сирии.

В настоящее время Нур оставила залог и паспорт, чтобы находиться на свободе. Суд примет окончательное решение 20 декабря.