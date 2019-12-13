Экс-девушку футболиста «Ливерпуля» обвинили в поддержке терроризма
Участница конкурсов красоты Амаани Нур попала в ливерпульский коронный суд как обвиняемая в финансовой поддержке терроризма. Ранее девушка встречалась с полузащитником английского ФК «Ливерпуль» Олувасейи Ожо. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sky News.
Предполагается, что Амаани Нур сделала пожертвование размере 34 фунтов. Это около трех тысяч рублей. Обвинение заявило, что деньги могли предназначаться для террористических целей.
Девушка пояснила, что не знала о деятельности организации. По словам Амаани Нур, она считала, что перечислила средства для покупки продуктов питания для женщин и детей в Сирии.
В настоящее время Нур оставила залог и паспорт, чтобы находиться на свободе. Суд примет окончательное решение 20 декабря.