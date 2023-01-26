Общество 26 января 2023, 00:10 Экс-депутата Госдумы Пономарева признали экстремистом и террористом Росфинмониторинг внес экс-депутата Пономарева в перечень экстремистов и террористов РИА «Новости»

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Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* в список экстремистов и террористов. Информация появилась на сайте ведомства.

В реестре появилась запись: «Пономарев Илья Владимиров, 06.08.1975 год рождения, Москва».

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Пономарев* входил в партию «Справедливая Россия», был депутатом пятого и шестого созывов Госдумы. В 2014 году, после обвинения в растрате средств фонда «Сколково», уехал в США и два года жил там. В 2015 году его лишили депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Позже Илья Пономарев* перебрался на Украину и получил там гражданство.

В конце 2022 года экс-парламентарий стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о ВС России. До этого его объявили в розыск. Следователи устроили обыски у администраторов Telegram-каналов и платформ, связанных с бывшим депутатом, одновременно в семи регионах. Обыски также проходили у бывших муниципальных депутатов Москвы.

* Илья Пономарев — физическое лицо, выполняющее функции иноагента.