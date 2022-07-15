Экс-депутат Туманов назвал закон о разведении животных «пустым балабольством»

Бывший депутат Госдумы, а ныне глава «Московского союза садоводов» Андрей Туманов прокомментировал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Об этом написало ИА НСН.

По словам эксперта, такой закон является «юридической казуистикой и пустым балабольством».

«Внесение поправок в данный закон это полуфейк и некая имитация работы со стороны Госдумы. В этих поправках сказано, что можно, если это не противоречит другим законодательным актам и правилам. Разрешили, но это только слова. Это то же самое что сказать: „А также разрешается на даче выращивать наркосодержащие культуры“, если это не противоречит закону. Или разрешается соседа ударить по голове лопатой, если это не противоречит законодательным актам», — добавил он.

Туманов считает, что на маленьких участках СНТ не получится разводить ни кур, ни коров, ни других животных. По его словам, шесть соток — это малоразмерный участок, а садоводство и огородничество на нем противоречит законодательству.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, а также упрощающий оформление таких участков в долевую собственность.