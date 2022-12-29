Общество 29 декабря 2022, 08:47 Экс-депутат Пономарев стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков об армии ТАСС: в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили уголовное дело о фейках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Его обвинили в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении Ильи Пономарева* СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ“)», — сказали правоохранители.

Реклама

В рамках дела в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы начались обыски.

Реклама

По некоторым данным, сейчас бывший депутат находится на Украине. Депутатской неприкосновенности Пономарева* лишили еще в 2015 году по запросу Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного дела о растрате средств фонда «Сколково».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.