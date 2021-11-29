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    29 ноября 2021, 10:49

    Экс-депутат Наталья Поклонская показала подписчикам свой дом

    Оксана Лавнюженко

    Экс-депутат Госдумы, посол России в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская показала подписчикам в Instagram свой дом. Новую видеозапись она подписала следующими словами «Вот так проходит мое выходное утро». Об этом сообщил «ФедералПресс».

    В ролике можно увидеть, как Поклонская встает утром с постели в одной сорочке, затем идет в ванную комнату чистить зубы, а после варит и пьет кофе. Кроме того, экс-депутат показала, какой вид у нее открывается из окна, а также похвасталась своим котом.

    Подписчики отметили, что политикам не подобает показывать себя в таком виде.

    «Все красиво, но зачем вы это показываете?», «Это почти эротика», — написали пользователи Сети.

    Другие отметили ее прекрасный дом, обставленный со вкусом, и красивую фигуру.

    «Все дома красиво и со вкусом», «Богиня», «Чудесно», — написали подписчики.