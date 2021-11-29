Экс-депутат Наталья Поклонская показала подписчикам свой дом

Экс-депутат Госдумы, посол России в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская показала подписчикам в Instagram свой дом. Новую видеозапись она подписала следующими словами «Вот так проходит мое выходное утро». Об этом сообщил «ФедералПресс».

В ролике можно увидеть, как Поклонская встает утром с постели в одной сорочке, затем идет в ванную комнату чистить зубы, а после варит и пьет кофе. Кроме того, экс-депутат показала, какой вид у нее открывается из окна, а также похвасталась своим котом.

Подписчики отметили, что политикам не подобает показывать себя в таком виде.

«Все красиво, но зачем вы это показываете?», «Это почти эротика», — написали пользователи Сети.

Другие отметили ее прекрасный дом, обставленный со вкусом, и красивую фигуру.

«Все дома красиво и со вкусом», «Богиня», «Чудесно», — написали подписчики.