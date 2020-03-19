Экс-депутат из Тюмени опубликовал рекламу украшений в виде туалетной бумаги
Бывший депутат тюменской думы Игорь Ракша поделился рекламой золотых серег, которые изображают рулоны туалетной бумаги. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Реклама появилась на его личной странице в Instagram.
«Подчеркните свой статус обладателя неприкосновенного, антикризисного запаса!», — подчеркнул Ракша.
По словам депутата, приобрести такое украшение можно в ювелирной сети, которая принадлежит ему.
«Да, такие серьги у нас в продаже, действительно, есть. Точную стоимость товара я назвать затрудняюсь», — уточнил он.
Источник издания заметил, что опубликованная фотография не принадлежит Ракше.
«Я видел этот же снимок на развлекательном портале Пикабу примерно полгода назад. А вообще, знакомые мне сказали, что этой фотографии уже 2-3 года», — добавил инсайдер.