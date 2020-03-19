    19 марта 2020, 14:31

    Экс-депутат из Тюмени опубликовал рекламу украшений в виде туалетной бумаги

    Ольга Ситникова

    Бывший депутат тюменской думы Игорь Ракша поделился рекламой золотых серег, которые изображают рулоны туалетной бумаги. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Реклама появилась на его личной странице в Instagram.

    «Подчеркните свой статус обладателя неприкосновенного, антикризисного запаса!», — подчеркнул Ракша.

    По словам депутата, приобрести такое украшение можно в ювелирной сети, которая принадлежит ему.

    «Да, такие серьги у нас в продаже, действительно, есть. Точную стоимость товара я назвать затрудняюсь», — уточнил он.

    Источник издания заметил, что опубликованная фотография не принадлежит Ракше.

    «Я видел этот же снимок на развлекательном портале Пикабу примерно полгода назад. А вообще, знакомые мне сказали, что этой фотографии уже 2-3 года», — добавил инсайдер.