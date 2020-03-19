Экс-депутат из Тюмени опубликовал рекламу украшений в виде туалетной бумаги

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«Подчеркните свой статус обладателя неприкосновенного, антикризисного запаса!», — подчеркнул Ракша.

По словам депутата, приобрести такое украшение можно в ювелирной сети, которая принадлежит ему.

«Да, такие серьги у нас в продаже, действительно, есть. Точную стоимость товара я назвать затрудняюсь», — уточнил он.

Источник издания заметил, что опубликованная фотография не принадлежит Ракше.

«Я видел этот же снимок на развлекательном портале Пикабу примерно полгода назад. А вообще, знакомые мне сказали, что этой фотографии уже 2-3 года», — добавил инсайдер.