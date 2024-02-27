Общество 27 февраля 2024, 17:12 Экс-депутат Гудков вместе с «Айдаром» попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Гудкова и «Айдар» в реестр террористов и экстремистов РИА «Новости»

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Бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные появились в соответствующем списке ведомства.

«Гудков Геннадий Владимирович, 15.08.1956 года рождения, город Коломна Московской области», — указали в реестре.

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Геннадий Гудков был депутатом Госдумы III–VI созывов.

Его сын Дмитрий Гудков* ранее был признан иноагентом. В понедельник, 27 февраля, Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания в России. Кроме того, политика объявили в международный розыск.

Гудков-младший обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об армии и действиях госорганов России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли украинский батальон «Айдар»**.

*Дмитрий Гудков признан иностранным агентом.

**Украинский националистический батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.