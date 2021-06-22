Экс-чиновницу осудят за мелкое взяточничество в ХМАО

В Югре перед судом предстанет бывшая чиновница, которую обвинили в мелком взяточничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

«Обвиняемая, узнав о нарушении предпринимателем правил размещения объявления о распродаже обуви в одном из торговых центров поселения Талинка, решила воспользоваться данным обстоятельством в корыстных целях», — рассказали в ведомстве.

Женщина вместе с мужем пришла в торговую точку, выбрала пару подходящих мужских кроссовок стоимостью четыре с половиной тысячи рублей и потребовала их от предпринимателя. Взамен она пообещала не привлекать его к административной ответственности. Позже ее задержали. Своей вины экс-чиновница не признала. Уголовное дело передано в суд.