Экс-чиновница Васильева вернулась в Instagram с постом о выставке картин

Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую осудили по делу о хищениях госсобственности, вернулась в Instagram. Она ничего не публиковала в соцсети около четырех лет.

«При поддержке факультета Искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, Британской высшей школы искусств и дизайна, Фонда поддержки искусств и музейной деятельности „Русские меценаты“ представлены произведения разных художественных видов: живопись, скульптура, видео-арт, графика и диджитал-арт…» — написала она.

EVA — псевдоним Васильевой. В апреле 2014 года в московской галерее «Expo-88» прошла ее персональная выставка «Цветы из неволи».

Малахов рассказал о браке Сердюкова и Васильевой Подробнее

Имя Евгении Васильевой стало известно в результате коррупционного скандала и отставки экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. С ноября 2012-го и до середины 2015 года находилась под домашним арестом.

В том же году суд признал Васильеву виновной в мошенничестве при продаже активов военного ведомства. Она получила пять лет тюрьмы в колонии общего режима. В итоге экс-чиновница провела там 34 дня и в 2015 году вышла на свободу по УДО благодаря тому, что в кратчайшие сроки смогла возместить пострадавшей стороне ущерб.

После освобождения женщина поступила в магистратуру факультета искусств МГУ и занялась ювелирным бизнесом.