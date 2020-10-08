Экс-чиновница Минобороны Васильева стала почетным академиком

Российская академия художеств присвоила звание почетного академика бывшей чиновнице Минобороны Евгении Васильевой. Полученное удостоверение она показала в соцсетях.

Снимок Васильева опубликовала в Instagram, поблагодарив академию за оказанную ей честь.

«Благодарю <…> за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала Васильева.

В анкете в РАХ, уточнила «Газета.ru», указано, что звание Евгении Васильевой присвоили в 2020 году. Сама Васильева занимается художественной деятельностью, входит в Творческий союз художников России, является юристом и искусствоведом.

Евгения Васильева стала известна после громкого дела о мошенничестве в Минобороны, департамент имущественных отношений которого она возглавляла. Чиновницу приговорили к пяти годам лишения свободы, но в итоге Васильева вышла на свободу по УДО.

Она взяла себе творческий псевдоним и занялась искусством. В 2019 году состоялась выставка Васильевой «Цветы из неволи».