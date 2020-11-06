Экс-чиновник Минтранса стал владельцем концерна «Калашников»

Бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников купил концерн «Калашников». Это крупнейший производитель оружия в стране. Компания ООО «ТКХ-Инвест», владельцем которой он стал, контролирует 75% «минус» одна акция АО «Концерн «Калашников».

Еще два года назад Алан Лушников занимал пост заместителя главы министерства транспорта России и руководил проектом реформирования железнодорожного рынка, а теперь стал владельцем многопрофильной компанией, производящей стрелковое оружие.

«Единственным участником ООО «ТКХ-Инвест» стал Алан Валерьевич Лушников», — передает «Интерфакс» слова представителя пресс-службы ГК «Калашников».

Сам Лушников рассказал газете «Коммерсантъ», что сделка носила денежный характер, но сумму оставил в секрете. Он отметил, что будет развивать направление гражданской продукции и производство электротранспорта. При этом добавил, что в настоящее время отечественное оружие является высококонкурентным и востребованным на внешних рынках.

Еще одним плюсом сделки экс-замминистра назвал то, что продукция «Калашникова» будет всегда пользоваться спросом. Так как расходы стран на оборону не зависят от экономических кризисов.

В конце августа «Калашников» представил электромотоцикл Иж-49. Он способен развивать скорость до 90 километров в час.