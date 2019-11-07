Экс-алкоголик показал, как за 3 года отказ от выпивки изменил его

Инженер-железнодорожник Кенни рассказал в соцсетях свою историю борьбы с алкоголизмом. 37-летний мужчина не пьет уже три года, и все это время делает селфи, чтобы зафиксировать изменения во внешности.

Американец рассказал изданию BoredPanda, что впервые попробовал спиртное еще во время учебы в колледже. Но проблемой выпивка стала приблизительно десять лет назад. Каждую ночь он употреблял до 24 алкогольных напитков, и напивался до беспамятства три-четыре раза в неделю.

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«Я мог стоять в ванной перед зеркалом и хотеть просто не быть пьяным. Мне иногда было безразлично на то, буду ли я жить или умру. Я просто хотел прекратить это. Неважно как», — рассказа Кенни.

И он решил обратиться в сообщество анонимных алкоголиков, собрания которых он начал регулярно посещать. Кенни также сел на диету и начал заниматься спортом.

На встречах с товарищами по несчастью мужчина получал жетоны, отмечавшие срок, который он смог прожить без спиртного. В эти дни Кенни делал селфи, чтобы зафиксировать изменения, которые принесла трезвость.

«Я сфотографировал себя в тот день, когда я получил свой первый жетон трезвости за 24 часа без алкоголя. Мне было так плохо, я выглядел так плохо, я хотел вспомнить это, чтобы не забыть. В тот день, когда я получил свою 30-дневную монету, я подумал, что мой взгляд резко изменился, поэтому я сделал еще одну селфи», — рассказал Кенни.

Источник фото: Reddit

Американец не пьет уже три года. Он считает, что отказ от пороков и сомнительных удовольствий сделал его счастливее. Кении подчеркнул, что происходящие изо дня в день изменения могут быть не очевидны для вас, но заметны окружающим.

Поэтому их лучше документировать с помощью фотографий.