Экс-адвоката и бывшего полицейского осудили за мошенничество в Москве

В столичном регионе перед судом предстали экс-полицейский и бывший адвокат, которых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает «Вечерняя Москва».

По данным издания, в мае позапрошлого года, обвиняемые предложили мужчине, подозреваемому в преступлении, заплатить им три миллиона рублей за то, чтобы избежать уголовной ответственности. Мужчина согласился заплатить два миллиона и отдал деньги адвокату. Позднее он рассказал о случившемся правоохранителям. Следующие два с половиной года осужденные проведут в колонии общего режима.