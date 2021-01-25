Экс-адвоката Ефремова допросят по делу о ложных показаниях в суде

Адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего сторону защиты Михаила Ефремова в рамках процесса о смертельном ДТП с участием актера, вызвали на допрос по делу о ложных показаниях в суде.

Экс-адвоката Ефремова вызвали на допрос, который должен состояться во вторник, 26 января. Пашаева допросят в рамках разбирательства в отношении лиц, против которых возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания». Речь идет о лжесвидетелях, заявлявших в суде, что в момент аварии на Смоленской площади самого актера якобы не было за рулем.

Следствие ведется в отношении трех человек. Никто из них не планирует признавать вину, сообщил «Московский комсомолец».

Ефремов был признан виновным в смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне 2020 года. Актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, был доставлен в больницу, где на следующий день скончался от полученных травм. Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии, после обжалования приговора срок заключения был сокращен до 7,5 года.