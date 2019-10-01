Экс-админа паблика о гей-знакомствах «ВКонтакте» оштрафовали. Он покинул его 9 лет назад, но оказался виновен
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Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Александра Белика, мужчина был администратором сообщества во «ВКонтакте» до 2010 года. Он вышел из него, но продолжал оставаться создателем группы, а подписчики и дальше писали сообщения и выкладывали фотографии.
Материалы паблика решили проверить сотрудники ФСБ, позже дело попало под статью о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Его рассмотрением занялся Мировой суд Набережных Челнов, который постановил выплатить штраф бывшему администратору.
По словам Белика, он собирается обжаловать такое решение. Он также отметил, что с начала 2019 года это дело стало первым по статье о пропаганде отношений людей нетрадиционной ориентации.