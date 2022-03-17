Психолог Яна Лейкина рассказала, что говорит о человеке заставка на экране смартфона

Заставка на экране смартфона может кое-что рассказать о его владельце. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог, бизнес-консультант Яна Лейкина.

«Ужастики или монстры — это показатель скрытой агрессии. Аватарка в виде мультяшного персонажа говорит об инфантильности или желании снять с себя лишний груз ответственности», — считает психолог.

Черный экран с абстрактными узорами или пятнами, по мнению психолога, говорит о мрачном расположении духа его владельца и желании выделиться.

«Мистические и эзотерические символы — магическое мышление, человек относится ко вселенной как к Деду Морозу, любит загадывать желания», — продолжила Лейкина.

Кроме того, многие выбирают картинку для заставки, которая будет мотивировать их или поддерживать. Это может быть изображение квартиры или машины мечты, или места, в котором хотелось бы провести отпуск.

С целью мотивации себя к решению сложных задач, в этом случае заставка работает напоминанием, для чего человек преодолевает те или иные препятствия», — пояснила психолог.