Экран с Вечным огнем установили в Ростовской области на деньги местных жителей

Светодиодный экран с изображением Вечного огня установили в селе Приморка Ростовской области по инициативе и с привлечением средств местных жителей. Об этом глава Приморского сельского поселения Ирина Зимовец сообщила РИА «Новости».

Как рассказала Зимовец, в 2020 году за счет средств бюджета и местных жителей отремонтировали мемориал участникам Великой Отечественной войны. При этом остались лишние средства, которые по закону вернуть уже было невозможно. По инициативе местных жителей было решено установить возле мемориала LED-экран с изображением Вечного огня.

«У нас были сходы граждан, собрание депутатов. Мы приняли, что эта панель будет красиво и эстетично смотреться. <…> Это не самодурство чье-то, тем более что это деньги жителей», — сказала Зимовец. Она добавила, что экран обошелся в 80 тысяч рублей, он был установлен к 9 мая 2021 года.

Глава Приморского сельского поселения рассказала, что LED-экран понравился местным жителям, было много положительных отзывов. Она подчеркнула, что настоящего Вечного огня в селе никогда не было. «Ни разу не видела, чтобы в маленьких сельских поселениях горел хоть какой-то Вечный огонь. <…> У нас он очень красивый, памятник преобразился и выглядит достойно», — добавила она.