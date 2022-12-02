Общество 02 декабря 2022, 17:01 Экоцентр с концепцией ESG откроют в Нижнем Новгороде

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Новый экологический центр с современными концепциями и принципами ESG откроется в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

По данным «Нижегородской правды», в новом центре откроются лаборатории, медиацентр и клубы для проведения масштабных конференций и семинаров в области экологической повестки. Центр будет называться «Экоториум».

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Отмечается, что в современном учреждении также будут проходить встречи со знаменитыми экологами и лектории.

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