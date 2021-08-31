Экотропы, сады и ландшафтные зоны. В «Главстрое» рассказали, как создаются новые парки в Москве

Новые парковые комплексы появятся в пяти округах Москвы. Их общая площадь составит более 25 гектаров.

«Главстрой» планирует создание парковых комплексов совокупной площадью более 25 гектаров в Западном, Северном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном административных округах Москвы, а также благоустройство пешеходных маршрутов в Центральном округе столицы.

Социокультурная программа парков компании «Главстрой» предусматривает создание парковых комплексов в жилых кварталах, а также благоустройство прилегающих территорий. Задача программы — облегчить и ускорить все этапы проектирования парковых комплексов, а также учесть интересы всех участников — власти, бизнеса и жителей, — способствуя формированию бесшовной парковой среды города.

Сейчас «Главстрой» реализует программу в проектах ЖК «Береговой» и Balance. Новые проекты компании также разрабатываются с учетом социокультурного подхода. В проекте на 1-й Магистральной улице запланирован парк с городской площадью и культурно-выставочным пространством.

Вдоль парковой аллеи будут расположены рестораны, магазины, офисы, коворкинги, галереи и библиотеки. Еще один парк площадью 1,4 гектара будет создан в рамках комплексного развития промзоны «Кунцево». В проекте Сретенки, 13/26, планируется благоустройство и создание новых пешеходных маршрутов.

Парк в Balance будет представлять многофункциональное общественное пространство, объединяющее всю территорию в единый благоустроенный городской кластер. В настоящее время компания благоустраивает парк площадью 5,7 гектара на территории жилого квартала Balance, а также займется благоустройством прилегающей к ЖК городской территории площадью 2,37 гектара, расположенной вдоль Окской улицы.

На новом участке должно появиться еще одно парковое пространство. Оно будет поддерживать существующие связи города, выполнять пешеходную функцию и позволять реализовывать разные сценарии отдыха, а также сделает удобным доступ в жилой квартал, отметили в «Главстрое».

В «Береговом» парк площадью более 2,5 гектара включает в себя благоустройство территории жилого комплекса и интеграцию территории за его пределами, которая входит в городской проект реставрации набережной. Она занимает участок от Филевского парка до театра «Мастерская П. Н. Фоменко». Здесь появятся ландшафтные зоны, экоскамейки, небольшие сады и тактильные экотропы.

В основе идеи — единое перетекающее пространство двора и парка, разнообразная уютная атмосфера в разных фрагментах территории, подходящая для разных людей, а также гармоничная интеграция жилого комплекса и реки.

«Береговой» — это один из самых масштабных проектов развития набережной Москвы-реки. Он представляет собой комплекс зданий, образующих виток спирали вдоль набережной, состоящий из 30 секций. Высота домов — от 8 до 27 этажей. Сейчас на строительной площадке ведут работы по первым 14 секциям, которые строятся на едином стилобате.

Для надежности фундамента проекта специалисты «Главстроя» осуществили устройство свайного поля площадью порядка 10 тысяч квадратных метров, использовался метод вдавливания свай на глубину от 4,5 до 10 метров. Всего было установлено 1577 сверхпрочных свай. Это позволяет обеспечить высокую надежность возводимых сооружений и их повышенную сейсмоустойчивость. Для строительства фундамента залили 13 500 кубометров бетона. По объему это можно сопоставить с шестью олимпийскими бассейнами.

Для разработки котлована «Берегового» была произведена выемка 150 тысяч кубометров грунта — это почти шесть Патриарших прудов. Площадь котлована составила порядка 13 тысяч квадратных метров, что почти в три раза больше размеров Пушкинской площади, заключили в «Главстрое».