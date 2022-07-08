Экотропу к вольерам с оленями создадут на горе Стрижамент в Ставропольском крае

Экотропа, ведущая к оленям, появится на горе Стрижамент. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

По данным издания, решение о создании экотропы продиктовано ростом интереса туристов как к Ставрополью, так и к природному объекту. Вице-премьер регионального правительства Владимир Ситников уточнил, что потоки путешественников на Стрижамент выросли в 15 раз только за минувшие несколько лет. В 2021 году на ставропольской горе побывали 30 тысяч туристов из разных стран мира.

Отмечается, что это место широко популярно не только благодаря своим великолепным пейзажам. Гора интересна путешественникам еще и расположенными на ней двумя экотропами: протяженностями в пять и 12 километров.

Ситников добавил, что планируется открыть визит-центр, посетителей которого будут информировать о нюансах работы егерей. Такая задача поставлена региональному Министерству природы.