Курирующий экологию вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по снижению негативного воздействия на природу угольных предприятий на базе наилучших доступных технологий (НДТ).

«Загрязнение водных источников, снижение качества воды влечет за собой ухудшение состояния всей экосистемы», — напомнила вице-премьер, добавив, что в последние годы выбросы предприятий угольной промышленности в атмосферу увеличились.

По словам Виктории Абрамченко, использование наилучших доступных технологий — это реакция на реальный запрос населения и экономики на экологичность подходов. В соответствии с «дорожной картой» уже в этом году будет проанализировано нормативно-правовое регулирование отрасли с последующей выработкой недостающих изменений в законодательства.

Реализация плана затронет угледобывающие компании в 18 субъектах РФ. Данным предприятиям необходимо будет до конца 2021 года утвердить и приступить к реализации экологических программ на основе НДТ. Росприроднадзор в свою очередь, будет выдавать компаниям комплексные экологические разрешения.