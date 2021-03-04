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    04 марта 2021, 08:37

    Экоответственность угольных предприятий должна быть безусловной — Абрамченко

    Редакция сайта 360°

    Курирующий экологию вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила «дорожную карту» по снижению негативного воздействия на природу угольных предприятий на базе наилучших доступных технологий (НДТ).

    Экоответственность угольных предприятий должна быть безусловной — Абрамченко

    «Загрязнение водных источников, снижение качества воды влечет за собой ухудшение состояния всей экосистемы», — напомнила вице-премьер, добавив, что в последние годы выбросы предприятий угольной промышленности в атмосферу увеличились.

    По словам Виктории Абрамченко, использование наилучших доступных технологий — это реакция на реальный запрос населения и экономики на экологичность подходов. В соответствии с «дорожной картой» уже в этом году будет проанализировано нормативно-правовое регулирование отрасли с последующей выработкой недостающих изменений в законодательства.

    Реализация плана затронет угледобывающие компании в 18 субъектах РФ. Данным предприятиям необходимо будет до конца 2021 года утвердить и приступить к реализации экологических программ на основе НДТ. Росприроднадзор в свою очередь, будет выдавать компаниям комплексные экологические разрешения.