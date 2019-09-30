  • Экономит время и нервы. Новый сервис облегчит запись к врачу для беременных в Подмосковье

    30 сентября 2019, 19:06

    Алена Сырбу, Дария Сенникова

    Очереди в женских консультациях Подмосковья исчезают. Будущие мамы теперь могут записаться на прием к врачам, минуя регистратуру — через единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье». Он экономит не только время, но и нервы. Беременных подробно консультируют не только по телефону, но и в самих медицинских учреждениях.
    Экономит время и нервы. Новый сервис облегчит запись к врачу для беременных в Подмосковье

    Больше будущим мамам не придется вставать рано утром ради того, чтобы сходить в регистратуру и записаться на прием к специалисту в женской консультации. Теперь все это можно сделать с помощью колл-центра «Стань мамой в Подмосковье». Нужен лишь мобильный телефон.

    Экономит время и нервы. Новый сервис облегчит запись к врачу для беременных в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Звонок бесплатный, номер: 8 (800) 550-30-03. Колл-центр работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

    Экономит время и нервы. Новый сервис облегчит запись к врачу для беременных в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Оператор оформляет запись к врачу в течение нескольких минут. Будущие мамы сами могут выбрать медучреждение, время приема и врача. В женской консультации по месту прописки такого сервиса нет.

    Колл-центр работает для жителей всех регионов. Как и подмосковные медучреждения. Сотрудники центра даже отводят беременных на нужный им этаж.

    Система родовспоможения в Подмосковье работает по европейским стандартам.

    Экономит время и нервы. Новый сервис облегчит запись к врачу для беременных в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Для мамочек создали единый колл-центр системы родовспоможения. + 33:33 Мамочки могут позвонить и задать любые вопросы», — отметила руководитель колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» Виктория Шварева.

    Программа «Стань мамой в Подмосковье» — это не только колл-центр, а целый комплекс услуг для будущих мам. Таких как бесплатное сопровождение беременности. Можно выбрать роддом, организовать партнерские роды. Также благодаря инициативе губернатора во всех роддомах региона выдают подарочные наборы для малышей. В комплекте молокоотсос, подогреватель детского питания, термометр, пеленки, полотенце-уголок, шапочки, носочки, ползунки и другие вещи для малыша. А для мам — даже крем от растяжек.

    Экономит время и нервы. Новый сервис облегчит запись к врачу для беременных в Подмосковье | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Каждая семья вправе выбрать альтернативу подарку. Если в губернаторском наборе необходимости нет, его можно заменить денежной компенсацией — 20 тысяч рублей.

    Также запущен пилотный проект «Рождение ребенка» — можно получить все необходимые документы на ребенка прямо в роддоме или перинатальном центре.