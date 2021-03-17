Экономисты увидели постепенное восстановление производства в России за счет экспорта

Российская промышленность постепенно стала восстанавливаться. Падение выпуска в прошлом году составило 3,7% против 1,9% в январе 2021 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.

По данным издания, основа восстановления промышленности сейчас — это несырьевой экспорт, однако скоро этот фактор может себя исчерпать, и эксперты не видят что-то еще, что может повлиять на рост выпуска.

По данным исследования исследования Markit и Института Гайдара, улучшение показателей в начале этого года произошло на фоне низких запасов готовой продукции — это вызвало необходимость в наращивании производства. Мнения некоторых экспертов в этом вопросе расходятся.

«Отчасти росту способствовала госпрограмма, отчасти компании учатся быть экспортерами и становятся конкурентными, в том числе в сельском хозяйстве. Вводились также мощности, в частности, химиками и в бумпроме — не только под импортозамещение. Держит нефтянка, которая лежит, тогда как обработка растет», — приводит «Коммерсант» слова специалиста Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова.

Он считает, что внутренний спрос после снятия ковидных ограничений восстановился и уже исчерпал себя, а как будет развиваться ситуация с несырьевым экспортом, если эпидемическая ситуация опять ухудшится, пока неизвестно.

В начале марта Росстат назвал самые убыточные отрасли в России в 2020 году. Самые большие убытки понесли угольная сфера и общепит.