Экономисты спрогнозировали падение доходов россиян на 18%

По итогам 2020 года доходы могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% при плохом развитии событий. Если бы мер поддержки не было, то можно было говорить о падении на 21,8%. Но финансовая помощь населению может сократить падение на 3,8%.

При том эксперты считают, что 12,5% россиян будут уволены. Примерно такой же процент станет получать в два раза меньше от своего прежнего заработка.

При этом в Минэкономразвития ожидают, что реальные доходы населения по итогам года уменьшатся на 3,8%, а затем начнут расти. В 2021 году — на 2,8%, в 2022-м — на 2%, в 2023-м — на 2,6%. В ведомстве считают, что во втором квартале текущего года доходы сократятся на 6% с учетом антикризисных мер. Без них падение составило бы 7,5%. Об этом написал РБК.

Ранее Росстат обнародовал данные о безработице в России. Самый низкий показатель зафиксировали в Санкт-Петербурге.