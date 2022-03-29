Экономисты сделали прогноз относительно доллара

Независимый финансовый консультант Наталья Смирнова рассказала о том, что покупка долларов на бирже по-прежнему является сомнительной операцией, поскольку реализовать их физические лица не смогут до 9 сентября минимум. Об этом написал «Ридус».

«Купить валюту по выгодному курсу можно, а что с ней дальше делать? На бирже нужно заплатить комиссию 12%. На питерской бирже можно купить ценные бумаги. Но если это акции, то дивиденды могут не прийти из-за разрыва финансовых цепочек. Еврооблигации на Московской бирже, которые за доллары торгуются, — там купон не придет», — подчеркнула эксперт.

По словам экономиста и валютного стратега Александра Егорова, Центробанк РФ сейчас приглушил все механизмы ценообразования. Курс валюты складывается от фактической ее потребности внутри страны, а потребность сейчас низкая.

«Центробанк ввел определенные ограничения, и в результате получается, что нерезиденты покупать валюту практически не могут, чтобы ее вывести. Внутренним российским спекулянтам это тоже невыгодно, потому что введена комиссия наоборот. Импорт тоже приглушен. Таким образом, спрос на валюту формирует ее стоимость», — подчеркнул Егоров.

Эксперт считает, что курс рубля на некоторое время остановится на имеющихся значениях. Дальше все будет зависеть от того, согласятся ли недружественные страны платить за газ и нефть российскими рублями.

Последние торги на Мосбирже показали, что курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с 28 февраля этого года. Евро торгуется за 94,91 рубля.