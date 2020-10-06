Экономисты рассказали, какие продукты подорожают к зиме в России

Кандидат экономических наук Игорь Абакумов и доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказали, какие продукты и товары подорожают к зиме в России.

Абакумов отметил, что от второй волны коронавируса и введения новых жестких ограничительных мер могут пострадать в первую очередь малые и средние сельхозпроизводители, пишет сайт NEWS.ru.

«Первая волна сделала свое черное дело. Нас ожидает весьма значительное сокращение сезонных овощей и фруктов. Вторая волна добьет тех, кто еще жив. Как известно, рынок не терпит пустоты, и эта пустота будет замещаться импортом», — подчеркнул экономист.

Долгова уточнила, что жители нашей страны могут ощутить рост цен на молочную и мясную продукцию. При этом говядина будет дорожать быстрее чем свинина и птица. Специалист напомнила, что в начале октября закончились кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса.

В апреле вступил в силу закон, призванный помочь предпринимателям, делу которых был нанесен ущерб из-за ситуации с распространением COVID-19. Меры предусматривают получение отсрочки для платежей по кредитам на шесть месяцев. Решение о продлении этого периода принято не было. Именно поэтому сельхозпроизводители, которые взяли кредит прошлой весной, столкнутся с трудностями при возвращении денег.