Экономисты рассказали, как изменятся цены на продукты в России

Зубаревич пояснила, что доллар ощутимо подорожал относительно рубля за минувший год — на 17%. По этой причине производителям выгоднее продать продукты за рубеж. Она обратила внимание, что сахар и масло являются экспортными товарами. Как считает эксперт, вместо недавней заморозки цен Россия могла бы ввести квоты на экспорт.

Сизов заметил, что стоимость продовольственных товаров повышается постепенно. Так, в 2020 году продукты подорожали на 7%. При этом без учета инфляции цены на овощи и фрукты увеличились на 5,4%. Аналитик тоже уверен, что заморозка стоимости продуктов является не лучшим вариантом. По мнению специалиста, это «пиар шаг для повышения популярности правительства» в глазах граждан. Вместе с тем экономического эффекта от этого нет.

Эксперт отметил, что для снижения цен необходимо повысить конкуренцию. В противном случае есть риск, что люди будут вынуждены покупать низкокачественные изделия по цене, установленной государством.