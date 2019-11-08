Экономисты посоветовали, на кого лучше переучиваться в России

В России в ближайшие три годы вырастет спрос на строителей, бариста и горничных. Это связано с прогнозом Минэкономразвития по расширению в сфере строительства, гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания.

Прогноз Минэкономразвития, на основе которого верстался проект бюджета страны, предполагает, что благодаря выполнению государственных инфраструктурных проектов сохранится спрос на услуги строителей. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев рассказал «Парламентской газете», что снижение ключевой ставки и процентов по ипотеке стимулирует строительную индустрию генерировать спрос и на стройматериалы, что предполагает стремительное развитие отечественных производственных мощностей.

Другим драйвером экономического роста станут гостиничные услуги. По мнению депутата, Россия может предложить для туристов комфортный курс рубля, но в то же время первоклассные и сравнительно недорогие рестораны.

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«Успешно проведенные ранее Олимпиада, чемпионат мира по футболу и другие статусные международные мероприятия, аккумулируют большой интерес к нашей стране. Из последних — это встреча в Сочи с руководством африканских стран… В будущем поток туристов будет только возрастать и потребности гостиничного бизнеса будут покрываться за счет строительства большого количества отелей», — заметил Гутенев.

Также сохранится спрос на пищевую промышленность благодаря реализации плана по импортозамещению.