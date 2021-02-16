Экономисты назвали сферы с самым высоким доходом

Средняя заработная плата в России за 2020 год возросла на 6% по сравнению с предыдущим годом (с 46,2 тысячи рублей до 49,2 тысячи). Но, несмотря на это, покупательная способность россиян упала до минимальной отметки за последнее десятилетие. Расчеты провели специалисты Института «Центр развития» Высшей школы экономики. Вопрос о поиске работы с высокой заработной платой остается как никогда актуален. News.ru рассказал, в каких сферах россияне могут претендовать на высокую зарплату.

На данный момент самыми высокими зарплатами может похвастаться нефтегазовая отрасль. Оклад в этой сфере в среднем составляет 116,5 тысячи рублей. Следом — сфера добычи металлических руд. Здесь заработная плата также превышает отметку в 100 тысяч, а именно составляет 106 тысяч рублей. Доход в сфере финансовых и страховых услуг держится на отметке в 96,7 тысячи рублей. Производство табачных изделий и сфера добычи полезных ископаемых приносит россиянам 94,6 и 89,7 тысячи соответственно.

Однако устроиться на работу в эти отрасли — задача довольно проблематичная. Количество рабочих мест в горнодобывающей промышленности если не сокращается, то уж точно не растет. Связано это с высокими требованиями к специалистам. Главный критерий отбора — высокая квалификация сотрудника и диплом о высшем образовании, отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафронов.

Развитие технологий влияет на наличие рабочих мест. Так, внедрение систем электронного банкинга сократило спрос на операционалистов.

«Число работников в нефтегазовой сфере не растет, а наоборот, даже в некоторых отраслях сокращается. Например, если шахтеров на начало 90-х годов было 700 тысяч, то сейчас их не больше 50 тысяч», — заявил Сафронов.

По мнению экономиста Евгения Ясина, добывать уголь в России стали меньше. Это стало крупной экономической проблемой. Из-за того, что добыча полезных ископаемых сократилась, уменьшилось и число рабочих мест.

По статистике, в России сократилось число курильщиков. Поэтому производить табак стали меньше — в этой сфере тоже спад.

Несмотря на то, что перспектива устроиться в высокооплачиваемые сферы кажется сомнительной, есть ряд советов, которые гарантируют получить должность с высоким доходом.

Изучайте программирование и IT-технологии. Знания в этой области пригодятся в большинстве профессий и расширят круг потенциальных рабочих мест.

Если программирование не кажется привлекательным, обратите внимание на рабочие профессии. В ближайшем будущем крайне востребованы станут крановщики, сварщики, водители экскаваторов.

Для молодых людей, которые уже получают образование в сфере нефти и газа (сделать это можно в профильных вузах, например, в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина), залогом трудоустройства будет прилежная учеба.