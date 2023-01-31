Общество 31 января 2023, 23:51 Экономист Зубец заявил, что снижение спроса на вещи в России говорит о нормализации жизни

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В России упала потребительская активность, однако это говорит о нормализации жизни в стране. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что у многих россиян остался прежний уровень доходов, однако они стали совершать значительно меньше покупок. Причина этого заключается в сокращении количества рекламы из-за ухода иностранных брендов с рынка.

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«Уход западных брендов с российского рынка резко обвалил рекламу и пропаганду потребительского образа жизни. Произошла нормализация стандартов качества жизни», — пояснил Зубец.

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