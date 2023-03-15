Общество 15 марта 2023, 11:26 Экономист Зубец высказался о желании многих российских школьников открыть свой бизнес

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Платформа «Россия — страна возможностей» и «Сбер» провели опрос среди российских школьников и выяснили, что около 80% учащихся в будущем хотели бы открыть свой бизнес. Результаты опроса прокомментировал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист поприветствовал такие желания школьников к стремлению создать свои стартапы благодаря интеллектуальному труду и творческим идеям.

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При этом экономист подчеркнул, что для открытия своего дела учащимся необходимо получить минимальный опыт в бизнесе и базовое образование.

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