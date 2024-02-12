Общество 12 февраля 2024, 18:20 Экономист Зубец: в услугах суррогатных матерей нет ничего аморального

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Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают допустимым обращаться к услугам суррогатных матерей. В этом нет ничего аморального, сообщил экономист Алексей Зубец в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, для родителей с диагнозом «бесплодие» суррогатное материнство становится одним из немногих вариантов обрести ребенка. Тем более, что в России в последние годы увеличилось число людей с болезнями репродуктивной системы.

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«Есть еще возможность усыновления, но на это не все могут решиться», — отметил Зубец.