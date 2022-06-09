Экономист Зубец рассказал, могут ли чипсы и сухарики исчезнуть с российского рынка

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец считает, что обычные снеки, такие как чипсы и сухарики, не исчезнут с отечественного рынка. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

«Картофельные чипсы — это точно не то, где России можно нанести ущерб. Конечно, сейчас важно опираться на внутреннее производство. Какая здесь технология приготовления — масло, картошка, соль. Локализация производства этого продукта на территории России — 100%. К тому же чипсы некоторых западных компаний были далеко не самыми качественными. С сухариками у нас вообще нет проблем», — сообщил экономист.

Зубец подчеркнул, что многие мини-колбаски, которые относятся к мясным снекам, также производятся в России. В нашей стране налажено производство по итальянским и немецким технологиям.

А вот цены на сушеных кальмаров могут вырасти, поскольку они поставляются в Россию из стран Юго-Восточной Азии.