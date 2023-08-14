Общество 14 августа 2023, 17:26 Экономист Зубец: курортные сборы улучшат туристическую инфраструктуру регионов РФ

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Введение курортных сборов в популярных для туризма регионах России позволит улучшить объекты инфраструктуры. Об этом «Абзацу» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам специалиста, на сегодняшний день внутренний туризм находится в активной стадии развития. Благодаря дополнительным средствам в виде курортного сбора в регионах удастся улучшить места проживания и отдыха туристов, добавил Зубец.

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Отмечается, что президент России Владимир Путин поручил к декабрю дать право субъектам РФ самостоятельно вводить курортный сбор.