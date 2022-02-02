Экономист Жаворонков предложил добавить субсидию на ясли и детские сады к маткапиталу

Экономист Сергей Жаворонков предложил добавить к материнскому капиталу субсидии на ясли и детский сад для ребенка. Об этом он рассказал «ФедералПресс».

По мнению эксперта, наличие такой субсидии повысило бы рождаемость, как в свое время произошло с материнским капиталом. Дополнительная субсидия даст женщинам уверенность в том, что они смогут продолжить работать после декрета.

«Одно из ключевых сомнений женщин в том, потянут ли они рождение ребенка — это необходимость работать после декретного отпуска, а малыша деть некуда. Соответственно проблема нехватки детских садов и яслей стоит очень остро. О яслях вообще фактически все забыли», — сказал Жаворонков.