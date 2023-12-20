Общество 20 декабря 2023, 18:38 Экономист Зайнуллин: строительство огромных ЖК загоняет людей в гетто

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Строительство огромных жилых комплексов с маленькими квартирами и высокой плотностью ведет к «геттоизации» районов проживания. Такое мнение выразил кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин сайту RuNews24.

По словам эксперта, для проживания одного человека рассчитано 33 квадратных метра, для двух семейных людей необходимо уже 42 квадратных метра. При этом значительная часть строящегося жилья не соответствует нормативам площади жилых помещений.

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Это становится причиной ухудшения качества жизни, поскольку социальная инфраструктура в виде поликлиник, школ и детсадов не рассчитана на большую плотность населения, сообщил «ФедералПресс».