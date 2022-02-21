Экономист высказался об идее со штрафами за разглашение персональных данных

Декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов обсудил с «Известиями» предложение ввести штрафы за разглашение персональных данных. Эту меру намерены закрепить в Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно действующему законодательству, личные данные являются конфиденциальной информацией и без разрешения ее разглашать нельзя. Несмотря на это, каждый год фиксируются сотни случаев попадания личных данных к третьим лицам. Отмечается, что это происходит по вине банковских сотрудников и прочих организаций.

«Внесение отдельного состава по данному нарушению видится оправданным, поскольку существующие нормы КоАПа его не учитывают. Это может быть сделано посредством корректировки, дополнения ст. 13.11 КоАП, посвященной нарушению законодательства РФ в области персональных данных», — цитирует Виноградова ИА Nation News.