Экономист: введение продуктовых карточек спровоцирует коррупцию

Главред журнала «Экономист» Сергей Губанов прокомментировал предложение ввести продуктовые карточки. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным сайта «Утро.ру», он считает, что это спровоцирует появление новых схем коррупции. Губанов уверен, что некоторые люди попытаются монетизировать карточки, сделав их не государственными, а частными.

«Мы можем принимать блестящие решения на бумаге, но как только доходит до исполнения, сказывается вся прелесть нашей кланово-олигархической системы», — подчеркнул он.